5 Yeni İsrail şekelinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile ILS → DJF çevirin

5 ils
234 djf

1.00000 ILS = 46.72430 DJF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → DJF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 DJF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cibuti Frangı
1 ILS46.72430 DJF
5 ILS233.62150 DJF
10 ILS467.24300 DJF
20 ILS934.48600 DJF
50 ILS2336.21500 DJF
100 ILS4672.43000 DJF
250 ILS11681.07500 DJF
500 ILS23362.15000 DJF
1000 ILS46724.30000 DJF
2000 ILS93448.60000 DJF
5000 ILS233621.50000 DJF
10000 ILS467243.00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 DJF0.02140 ILS
5 DJF0.10701 ILS
10 DJF0.21402 ILS
20 DJF0.42804 ILS
50 DJF1.07011 ILS
100 DJF2.14021 ILS
250 DJF5.35053 ILS
500 DJF10.70105 ILS
1000 DJF21.40210 ILS
2000 DJF42.80420 ILS
5000 DJF107.01050 ILS
10000 DJF214.02100 ILS