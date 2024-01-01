Japon yeninden Cibuti frangına
Reel döviz kuru ile JPY → DJF çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Japon yeninden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Cibuti Frangı
|100 JPY
|118.39700 DJF
|1000 JPY
|1183.97000 DJF
|1500 JPY
|1775.95500 DJF
|2000 JPY
|2367.94000 DJF
|3000 JPY
|3551.91000 DJF
|5000 JPY
|5919.85000 DJF
|5400 JPY
|6393.43800 DJF
|10000 JPY
|11839.70000 DJF
|15000 JPY
|17759.55000 DJF
|20000 JPY
|23679.40000 DJF
|25000 JPY
|29599.25000 DJF
|30000 JPY
|35519.10000 DJF