Singapur dolarından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile SGD → DJF çevirin

1.000 sgd
132.124 djf

1.00000 SGD = 132.12400 DJF

20:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0769589.3891.450711.651380.94728518.3612
1 GBP1.1696711.25965104.5531.696811.931531.1080121.4762
1 USD0.928550.793871183.0021.347051.533390.8796517.0493
1 INR0.01118710.009564480.012047910.01622910.01847410.01059790.205408

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cibuti Frangı
1 SGD132.12400 DJF
5 SGD660.62000 DJF
10 SGD1321.24000 DJF
20 SGD2642.48000 DJF
50 SGD6606.20000 DJF
100 SGD13212.40000 DJF
250 SGD33031.00000 DJF
500 SGD66062.00000 DJF
1000 SGD132124.00000 DJF
2000 SGD264248.00000 DJF
5000 SGD660620.00000 DJF
10000 SGD1321240.00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Singapur Doları
1 DJF0.00757 SGD
5 DJF0.03784 SGD
10 DJF0.07569 SGD
20 DJF0.15137 SGD
50 DJF0.37843 SGD
100 DJF0.75686 SGD
250 DJF1.89216 SGD
500 DJF3.78431 SGD
1000 DJF7.56863 SGD
2000 DJF15.13726 SGD
5000 DJF37.84315 SGD
10000 DJF75.68630 SGD