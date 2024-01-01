100 Singapur dolarından Cibuti frangına
Reel döviz kuru ile SGD → DJF çevirin
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|1 SGD → DJF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|133,8670
|133,8670
|Düşük
|131,4300
|130,7100
|Ortalama
|132,2169
|131,7367
|Değişim
|1.85%
|1.71%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → DJF istatistikleri
SGD → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 133,8670, en düşük 131,4300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 132,2169 oldu. SGD → DJF kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.
SGD → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 133,8670, en düşük 130,7100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 131,7367 oldu. SGD → DJF kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Cibuti Frangı
|1 SGD
|133,86700 DJF
|5 SGD
|669,33500 DJF
|10 SGD
|1.338,67000 DJF
|20 SGD
|2.677,34000 DJF
|50 SGD
|6.693,35000 DJF
|100 SGD
|13.386,70000 DJF
|250 SGD
|33.466,75000 DJF
|500 SGD
|66.933,50000 DJF
|1000 SGD
|133.867,00000 DJF
|2000 SGD
|267.734,00000 DJF
|5000 SGD
|669.335,00000 DJF
|10000 SGD
|1.338.670,00000 DJF