5 Singapur dolarından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile SGD → DJF çevirin

5 sgd
669 djf

1,000S$ SGD = 133,9Fdj DJF

18:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → DJF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek133,8670133,8670
Düşük131,4300130,7100
Ortalama132,2169131,7367
Değişim1.85%1.71%
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1 SGD → DJF istatistikleri

SGD → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 133,8670, en düşük 131,4300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 132,2169 oldu. SGD → DJF kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

SGD → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 133,8670, en düşük 130,7100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 131,7367 oldu. SGD → DJF kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7897,1724,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6750,85291,4357,8264,902
1 AUD0,65210.556,70,59710,50954,6014,6732,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cibuti Frangı
1 SGD133,86700 DJF
5 SGD669,33500 DJF
10 SGD1.338,67000 DJF
20 SGD2.677,34000 DJF
50 SGD6.693,35000 DJF
100 SGD13.386,70000 DJF
250 SGD33.466,75000 DJF
500 SGD66.933,50000 DJF
1000 SGD133.867,00000 DJF
2000 SGD267.734,00000 DJF
5000 SGD669.335,00000 DJF
10000 SGD1.338.670,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Singapur Doları
1 DJF0,00747 SGD
5 DJF0,03735 SGD
10 DJF0,07470 SGD
20 DJF0,14940 SGD
50 DJF0,37351 SGD
100 DJF0,74701 SGD
250 DJF1,86753 SGD
500 DJF3,73506 SGD
1000 DJF7,47011 SGD
2000 DJF14,94022 SGD
5000 DJF37,35055 SGD
10000 DJF74,70110 SGD