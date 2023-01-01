2000 Yeni İsrail şekelinden Cibuti frangına
Reel döviz kuru ile ILS → DJF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cibuti Frangı
|1 ILS
|46.72430 DJF
|5 ILS
|233.62150 DJF
|10 ILS
|467.24300 DJF
|20 ILS
|934.48600 DJF
|50 ILS
|2336.21500 DJF
|100 ILS
|4672.43000 DJF
|250 ILS
|11681.07500 DJF
|500 ILS
|23362.15000 DJF
|1000 ILS
|46724.30000 DJF
|2000 ILS
|93448.60000 DJF
|5000 ILS
|233621.50000 DJF
|10000 ILS
|467243.00000 DJF