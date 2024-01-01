1 فرنك جيبوتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل DJF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1 djf
0.02 ils

Fdj1.000 DJF = ₪0.02119 ILS

Mid-market exchange rate at 23:44
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DJF إلى ILS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7661.5031.660.94620.848
1 GBP1.16811.277107.1581.7551.9391.10424.345
1 USD0.9150.783183.9271.3741.5190.86519.068
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Israeli New Sheqel
1 DJF٠٫٠٢١١٩ ILS
5 DJF٠٫١٠٥٩٧ ILS
10 DJF٠٫٢١١٩٥ ILS
20 DJF٠٫٤٢٣٨٩ ILS
50 DJF١٫٠٥٩٧٤ ILS
100 DJF٢٫١١٩٤٧ ILS
250 DJF٥٫٢٩٨٦٨ ILS
500 DJF١٠٫٥٩٧٣٥ ILS
1000 DJF٢١٫١٩٤٧٠ ILS
2000 DJF٤٢٫٣٨٩٤٠ ILS
5000 DJF١٠٥٫٩٧٣٥٠ ILS
10000 DJF٢١١٫٩٤٧٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Djiboutian Franc
1 ILS٤٧٫١٨١٦٠ DJF
5 ILS٢٣٥٫٩٠٨٠٠ DJF
10 ILS٤٧١٫٨١٦٠٠ DJF
20 ILS٩٤٣٫٦٣٢٠٠ DJF
50 ILS٢٬٣٥٩٫٠٨٠٠٠ DJF
100 ILS٤٬٧١٨٫١٦٠٠٠ DJF
250 ILS١١٬٧٩٥٫٤٠٠٠٠ DJF
500 ILS٢٣٬٥٩٠٫٨٠٠٠٠ DJF
1000 ILS٤٧٬١٨١٫٦٠٠٠٠ DJF
2000 ILS٩٤٬٣٦٣٫٢٠٠٠٠ DJF
5000 ILS٢٣٥٬٩٠٨٫٠٠٠٠٠ DJF
10000 ILS٤٧١٬٨١٦٫٠٠٠٠٠ DJF