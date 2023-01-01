دولار أسترالي إلى فرنك جيبوتي

تحويل AUD إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١١٤٬٦١١ djf

1.00000 AUD = 114.61100 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Djiboutian Franc
1 AUD114.61100 DJF
5 AUD573.05500 DJF
10 AUD1146.11000 DJF
20 AUD2292.22000 DJF
50 AUD5730.55000 DJF
100 AUD11461.10000 DJF
250 AUD28652.75000 DJF
500 AUD57305.50000 DJF
1000 AUD114611.00000 DJF
2000 AUD229222.00000 DJF
5000 AUD573055.00000 DJF
10000 AUD1146110.00000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / دولار أسترالي
1 DJF0.00873 AUD
5 DJF0.04363 AUD
10 DJF0.08725 AUD
20 DJF0.17450 AUD
50 DJF0.43626 AUD
100 DJF0.87252 AUD
250 DJF2.18129 AUD
500 DJF4.36259 AUD
1000 DJF8.72518 AUD
2000 DJF17.45036 AUD
5000 DJF43.62590 AUD
10000 DJF87.25180 AUD