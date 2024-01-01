تحويل AUD إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أسترالي إلى فرنك جيبوتي

100 aud
11,792 djf

A$1.000 AUD = Fdj117.9 DJF

Mid-market exchange rate at 12:54
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4740.9321.634159.3651.3681.353
1 GBP1.2671105.7411.182.07201.8761.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.60511.754171.071.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / Djiboutian Franc
1 AUD١١٧٫٩١٨٠٠ DJF
5 AUD٥٨٩٫٥٩٠٠٠ DJF
10 AUD١٬١٧٩٫١٨٠٠٠ DJF
20 AUD٢٬٣٥٨٫٣٦٠٠٠ DJF
50 AUD٥٬٨٩٥٫٩٠٠٠٠ DJF
100 AUD١١٬٧٩١٫٨٠٠٠٠ DJF
250 AUD٢٩٬٤٧٩٫٥٠٠٠٠ DJF
500 AUD٥٨٬٩٥٩٫٠٠٠٠٠ DJF
1000 AUD١١٧٬٩١٨٫٠٠٠٠٠ DJF
2000 AUD٢٣٥٬٨٣٦٫٠٠٠٠٠ DJF
5000 AUD٥٨٩٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ DJF
10000 AUD١٬١٧٩٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / دولار أسترالي
1 DJF٠٫٠٠٨٤٨ AUD
5 DJF٠٫٠٤٢٤٠ AUD
10 DJF٠٫٠٨٤٨٠ AUD
20 DJF٠٫١٦٩٦١ AUD
50 DJF٠٫٤٢٤٠٢ AUD
100 DJF٠٫٨٤٨٠٥ AUD
250 DJF٢٫١٢٠١٢ AUD
500 DJF٤٫٢٤٠٢٣ AUD
1000 DJF٨٫٤٨٠٤٦ AUD
2000 DJF١٦٫٩٦٠٩٢ AUD
5000 DJF٤٢٫٤٠٢٣٠ AUD
10000 DJF٨٤٫٨٠٤٦٠ AUD