دولار أمريكي إلى فرنك جيبوتي

تحويل USD إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٧٨٬٠٥٠ djf

1.00000 USD = 178.05000 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:16 UTC
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USD إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Djiboutian Franc
1 USD178.05000 DJF
5 USD890.25000 DJF
10 USD1780.50000 DJF
20 USD3561.00000 DJF
50 USD8902.50000 DJF
100 USD17805.00000 DJF
250 USD44512.50000 DJF
500 USD89025.00000 DJF
1000 USD178050.00000 DJF
2000 USD356100.00000 DJF
5000 USD890250.00000 DJF
10000 USD1780500.00000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / دولار أمريكي
1 DJF0.00562 USD
5 DJF0.02808 USD
10 DJF0.05616 USD
20 DJF0.11233 USD
50 DJF0.28082 USD
100 DJF0.56164 USD
250 DJF1.40410 USD
500 DJF2.80820 USD
1000 DJF5.61640 USD
2000 DJF11.23280 USD
5000 DJF28.08200 USD
10000 DJF56.16400 USD