10 فرنك جيبوتي إلى نيراس نيجيري

تحويل DJF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

10 djf
89.32 ngn

Fdj1.000 DJF = ₦8.932 NGN

Mid-market exchange rate at 00:09
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DJF إلى NGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7481.5021.660.94620.838
1 GBP1.16811.277107.1491.7551.9391.10524.336
1 USD0.9150.783183.931.3741.5190.86519.063
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / النيرة النيجيرية
1 DJF٨٫٩٣١٥٤ NGN
5 DJF٤٤٫٦٥٧٧٠ NGN
10 DJF٨٩٫٣١٥٤٠ NGN
20 DJF١٧٨٫٦٣٠٨٠ NGN
50 DJF٤٤٦٫٥٧٧٠٠ NGN
100 DJF٨٩٣٫١٥٤٠٠ NGN
250 DJF٢٬٢٣٢٫٨٨٥٠٠ NGN
500 DJF٤٬٤٦٥٫٧٧٠٠٠ NGN
1000 DJF٨٬٩٣١٫٥٤٠٠٠ NGN
2000 DJF١٧٬٨٦٣٫٠٨٠٠٠ NGN
5000 DJF٤٤٬٦٥٧٫٧٠٠٠٠ NGN
10000 DJF٨٩٬٣١٥٫٤٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Djiboutian Franc
1 NGN٠٫١١١٩٦ DJF
5 NGN٠٫٥٥٩٨٢ DJF
10 NGN١٫١١٩٦٣ DJF
20 NGN٢٫٢٣٩٢٦ DJF
50 NGN٥٫٥٩٨١٥ DJF
100 NGN١١٫١٩٦٣٠ DJF
250 NGN٢٧٫٩٩٠٧٥ DJF
500 NGN٥٥٫٩٨١٥٠ DJF
1000 NGN١١١٫٩٦٣٠٠ DJF
2000 NGN٢٢٣٫٩٢٦٠٠ DJF
5000 NGN٥٥٩٫٨١٥٠٠ DJF
10000 NGN١٬١١٩٫٦٣٠٠٠ DJF