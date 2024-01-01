10 نيراس نيجيري إلى فرنك جيبوتي

تحويل NGN إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

10 ngn
1 djf

1.00000 NGN = 0.10991 DJF

Mid-market exchange rate at 04:25
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9220556.02130.789484134.45830.831117.013582.8935
1 EUR1.08455160.75790.85624145.82633.437918.45289.9021
1 PHP0.01785040.016458810.01409262.400120.5503460.3036971.47968
1 GBP1.266651.167970.95941170.31139.052221.5501104.997

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Djiboutian Franc
1 NGN0.10991 DJF
5 NGN0.54958 DJF
10 NGN1.09915 DJF
20 NGN2.19830 DJF
50 NGN5.49575 DJF
100 NGN10.99150 DJF
250 NGN27.47875 DJF
500 NGN54.95750 DJF
1000 NGN109.91500 DJF
2000 NGN219.83000 DJF
5000 NGN549.57500 DJF
10000 NGN1099.15000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / النيرة النيجيرية
1 DJF9.09792 NGN
5 DJF45.48960 NGN
10 DJF90.97920 NGN
20 DJF181.95840 NGN
50 DJF454.89600 NGN
100 DJF909.79200 NGN
250 DJF2274.48000 NGN
500 DJF4548.96000 NGN
1000 DJF9097.92000 NGN
2000 DJF18195.84000 NGN
5000 DJF45489.60000 NGN
10000 DJF90979.20000 NGN