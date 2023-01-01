نيراس نيجيري إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل NGN إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1.06 fkp

1.00000 NGN = 0.00106 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
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NGN إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جزر فوكلاند
1 NGN0.00106 FKP
5 NGN0.00528 FKP
10 NGN0.01055 FKP
20 NGN0.02111 FKP
50 NGN0.05277 FKP
100 NGN0.10555 FKP
250 NGN0.26386 FKP
500 NGN0.52772 FKP
1000 NGN1.05545 FKP
2000 NGN2.11090 FKP
5000 NGN5.27725 FKP
10000 NGN10.55450 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / النيرة النيجيرية
1 FKP947.46600 NGN
5 FKP4737.33000 NGN
10 FKP9474.66000 NGN
20 FKP18949.32000 NGN
50 FKP47373.30000 NGN
100 FKP94746.60000 NGN
250 FKP236866.50000 NGN
500 FKP473733.00000 NGN
1000 FKP947466.00000 NGN
2000 FKP1894932.00000 NGN
5000 FKP4737330.00000 NGN
10000 FKP9474660.00000 NGN