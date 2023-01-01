نيراس نيجيري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NGN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
29.86 czk

1.00000 NGN = 0.02985 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662510.964418.3605
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.916951.1119621.1705
1USD0.93810.81357183.1271.347751.559580.904717.2237
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876140.01088330.207197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NGN0.02985 CZK
5 NGN0.14927 CZK
10 NGN0.29855 CZK
20 NGN0.59710 CZK
50 NGN1.49275 CZK
100 NGN2.98550 CZK
250 NGN7.46375 CZK
500 NGN14.92750 CZK
1000 NGN29.85500 CZK
2000 NGN59.71000 CZK
5000 NGN149.27500 CZK
10000 NGN298.55000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / النيرة النيجيرية
1 CZK33.49520 NGN
5 CZK167.47600 NGN
10 CZK334.95200 NGN
20 CZK669.90400 NGN
50 CZK1674.76000 NGN
100 CZK3349.52000 NGN
250 CZK8373.80000 NGN
500 CZK16747.60000 NGN
1000 CZK33495.20000 NGN
2000 CZK66990.40000 NGN
5000 CZK167476.00000 NGN
10000 CZK334952.00000 NGN