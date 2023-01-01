نيراس نيجيري إلى روبية سريلانكي

تحويل NGN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
421.62 lkr

1.00000 NGN = 0.42162 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436891.662660.9647518.3615
1GBP1.15311.22925102.1841.656781.917111.1123621.1715
1USD0.9380.813504183.1271.34781.559580.90517.2231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621370.01876140.0108870.20719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روبية سريلانكية
1 NGN0.42162 LKR
5 NGN2.10810 LKR
10 NGN4.21620 LKR
20 NGN8.43240 LKR
50 NGN21.08100 LKR
100 NGN42.16200 LKR
250 NGN105.40500 LKR
500 NGN210.81000 LKR
1000 NGN421.62000 LKR
2000 NGN843.24000 LKR
5000 NGN2108.10000 LKR
10000 NGN4216.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / النيرة النيجيرية
1 LKR2.37180 NGN
5 LKR11.85900 NGN
10 LKR23.71800 NGN
20 LKR47.43600 NGN
50 LKR118.59000 NGN
100 LKR237.18000 NGN
250 LKR592.95000 NGN
500 LKR1185.90000 NGN
1000 LKR2371.80000 NGN
2000 LKR4743.60000 NGN
5000 LKR11859.00000 NGN
10000 LKR23718.00000 NGN