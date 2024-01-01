Nijerya nairasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NGN → LKR çevirin

1.000 ngn
206,03 lkr

1.00000 NGN = 0.20603 LKR

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.96960.79466134.34730.802117.068583.0117
1 EUR1.07765160.31560.85633144.77933.193918.393989.4576
1 PHP0.01786680.016579410.01419812.400360.5503360.304961.48316
1 GBP1.25841.1677770.43211169.06238.761421.479104.462

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Nijerya nairasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sri Lanka Rupisi
1 NGN0.20603 LKR
5 NGN1.03015 LKR
10 NGN2.06030 LKR
20 NGN4.12060 LKR
50 NGN10.30150 LKR
100 NGN20.60300 LKR
250 NGN51.50750 LKR
500 NGN103.01500 LKR
1000 NGN206.03000 LKR
2000 NGN412.06000 LKR
5000 NGN1030.15000 LKR
10000 NGN2060.30000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nijerya Nairası
1 LKR4.85365 NGN
5 LKR24.26825 NGN
10 LKR48.53650 NGN
20 LKR97.07300 NGN
50 LKR242.68250 NGN
100 LKR485.36500 NGN
250 LKR1213.41250 NGN
500 LKR2426.82500 NGN
1000 LKR4853.65000 NGN
2000 LKR9707.30000 NGN
5000 LKR24268.25000 NGN
10000 LKR48536.50000 NGN