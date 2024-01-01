5 Sri Lanka rupisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LKR → NGN çevirin

5 lkr
27,46 ngn

1,000Sr LKR = 5,491₦ NGN

07:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,49215,4921
Düşük5,01134,4230
Ortalama5,23584,9977
Değişim9.60%18.20%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → NGN istatistikleri

LKR → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,4921, en düşük 5,0113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,2358 oldu. LKR → NGN kurundaki değişiklik 9.60 değerindeydi.

LKR → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,4921, en düşük 4,4230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,9977 oldu. LKR → NGN kurundaki değişiklik 18.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7141,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5831,1090,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1831,9611,1841,7124,703
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nijerya Nairası
1 LKR5,49126 NGN
5 LKR27,45630 NGN
10 LKR54,91260 NGN
20 LKR109,82520 NGN
50 LKR274,56300 NGN
100 LKR549,12600 NGN
250 LKR1.372,81500 NGN
500 LKR2.745,63000 NGN
1000 LKR5.491,26000 NGN
2000 LKR10.982,52000 NGN
5000 LKR27.456,30000 NGN
10000 LKR54.912,60000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sri Lanka Rupisi
1 NGN0,18211 LKR
5 NGN0,91054 LKR
10 NGN1,82108 LKR
20 NGN3,64216 LKR
50 NGN9,10540 LKR
100 NGN18,21080 LKR
250 NGN45,52700 LKR
500 NGN91,05400 LKR
1000 NGN182,10800 LKR
2000 NGN364,21600 LKR
5000 NGN910,54000 LKR
10000 NGN1.821,08000 LKR