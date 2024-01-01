20 نيراس نيجيري إلى روبية سريلانكي

تحويل NGN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
3.81 lkr

1.00000 NGN = 0.19041 LKR

Mid-market exchange rate at 05:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856341.0846589.90251.471171.663960.95785518.4541
1 GBP1.1677611.2666104.9841.717951.943091.1185521.5498
1 USD0.921950.789515182.88621.356351.53410.8831517.0139
1 INR0.01112320.009525290.012064710.0163640.01850850.0106550.205268

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روبية سريلانكية
1 NGN0.19041 LKR
5 NGN0.95207 LKR
10 NGN1.90414 LKR
20 NGN3.80828 LKR
50 NGN9.52070 LKR
100 NGN19.04140 LKR
250 NGN47.60350 LKR
500 NGN95.20700 LKR
1000 NGN190.41400 LKR
2000 NGN380.82800 LKR
5000 NGN952.07000 LKR
10000 NGN1904.14000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / النيرة النيجيرية
1 LKR5.25171 NGN
5 LKR26.25855 NGN
10 LKR52.51710 NGN
20 LKR105.03420 NGN
50 LKR262.58550 NGN
100 LKR525.17100 NGN
250 LKR1312.92750 NGN
500 LKR2625.85500 NGN
1000 LKR5251.71000 NGN
2000 LKR10503.42000 NGN
5000 LKR26258.55000 NGN
10000 LKR52517.10000 NGN