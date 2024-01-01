500 نيراس نيجيري إلى روبية سريلانكي

تحويل NGN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

500 ngn
95.22 lkr

1.00000 NGN = 0.19044 LKR

Mid-market exchange rate at 05:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856351.084689.90031.47111.664010.95782518.4531
1 GBP1.1677511.26655104.9821.717891.943161.118521.5487
1 USD0.9220.789546182.8881.356351.534210.8831517.0137
1 INR0.01112340.009525460.012064510.01636360.01850950.01065470.205261

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روبية سريلانكية
1 NGN0.19044 LKR
5 NGN0.95222 LKR
10 NGN1.90443 LKR
20 NGN3.80886 LKR
50 NGN9.52215 LKR
100 NGN19.04430 LKR
250 NGN47.61075 LKR
500 NGN95.22150 LKR
1000 NGN190.44300 LKR
2000 NGN380.88600 LKR
5000 NGN952.21500 LKR
10000 NGN1904.43000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / النيرة النيجيرية
1 LKR5.25093 NGN
5 LKR26.25465 NGN
10 LKR52.50930 NGN
20 LKR105.01860 NGN
50 LKR262.54650 NGN
100 LKR525.09300 NGN
250 LKR1312.73250 NGN
500 LKR2625.46500 NGN
1000 LKR5250.93000 NGN
2000 LKR10501.86000 NGN
5000 LKR26254.65000 NGN
10000 LKR52509.30000 NGN