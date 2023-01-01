نيراس نيجيري إلى فرنك رواندي

تحويل NGN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1564 rwf

1.00000 NGN = 1.56372 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Rwandan Franc
1 NGN1.56372 RWF
5 NGN7.81860 RWF
10 NGN15.63720 RWF
20 NGN31.27440 RWF
50 NGN78.18600 RWF
100 NGN156.37200 RWF
250 NGN390.93000 RWF
500 NGN781.86000 RWF
1000 NGN1563.72000 RWF
2000 NGN3127.44000 RWF
5000 NGN7818.60000 RWF
10000 NGN15637.20000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / النيرة النيجيرية
1 RWF0.63950 NGN
5 RWF3.19750 NGN
10 RWF6.39500 NGN
20 RWF12.79000 NGN
50 RWF31.97500 NGN
100 RWF63.95000 NGN
250 RWF159.87500 NGN
500 RWF319.75000 NGN
1000 RWF639.50000 NGN
2000 RWF1279.00000 NGN
5000 RWF3197.50000 NGN
10000 RWF6395.00000 NGN