Nijerya nairasından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile NGN → RWF çevirin

1.000 ngn
840 rwf

1.00000 NGN = 0.83996 RWF

15:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856291.07889.48871.454381.652740.94788518.3913
1 GBP1.1678311.25895104.511.698511.930161.1069721.4784
1 USD0.92760.794313183.01361.349151.533150.8792517.0606
1 INR0.01117460.009568460.012046210.01625220.01846870.01059160.205516

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Nijerya nairasından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Ruanda Frangı
1 NGN0.83996 RWF
5 NGN4.19980 RWF
10 NGN8.39961 RWF
20 NGN16.79922 RWF
50 NGN41.99805 RWF
100 NGN83.99610 RWF
250 NGN209.99025 RWF
500 NGN419.98050 RWF
1000 NGN839.96100 RWF
2000 NGN1679.92200 RWF
5000 NGN4199.80500 RWF
10000 NGN8399.61000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Nijerya Nairası
1 RWF1.19053 NGN
5 RWF5.95265 NGN
10 RWF11.90530 NGN
20 RWF23.81060 NGN
50 RWF59.52650 NGN
100 RWF119.05300 NGN
250 RWF297.63250 NGN
500 RWF595.26500 NGN
1000 RWF1190.53000 NGN
2000 RWF2381.06000 NGN
5000 RWF5952.65000 NGN
10000 RWF11905.30000 NGN