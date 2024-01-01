250 Ruanda frangından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RWF → NGN çevirin

250 rwf
315,18 ngn

1,000R₣ RWF = 1,261₦ NGN

06:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,26071,2607
Düşük1,16341,0266
Ortalama1,21181,1586
Değişim7.97%18.33%
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1 RWF → NGN istatistikleri

RWF → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2607, en düşük 1,1634 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2118 oldu. RWF → NGN kurundaki değişiklik 7.97 değerindeydi.

RWF → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2607, en düşük 1,0266 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1586 oldu. RWF → NGN kurundaki değişiklik 18.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53418,23183,739
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65719,69790,472
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,15560,425
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95423,222106,663

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → GBP

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Nijerya Nairası
1 RWF1,26073 NGN
5 RWF6,30365 NGN
10 RWF12,60730 NGN
20 RWF25,21460 NGN
50 RWF63,03650 NGN
100 RWF126,07300 NGN
250 RWF315,18250 NGN
500 RWF630,36500 NGN
1000 RWF1.260,73000 NGN
2000 RWF2.521,46000 NGN
5000 RWF6.303,65000 NGN
10000 RWF12.607,30000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Ruanda Frangı
1 NGN0,79319 RWF
5 NGN3,96595 RWF
10 NGN7,93190 RWF
20 NGN15,86380 RWF
50 NGN39,65950 RWF
100 NGN79,31900 RWF
250 NGN198,29750 RWF
500 NGN396,59500 RWF
1000 NGN793,19000 RWF
2000 NGN1.586,38000 RWF
5000 NGN3.965,95000 RWF
10000 NGN7.931,90000 RWF