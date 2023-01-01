نيراس نيجيري إلى وون كوري جنوبي

تحويل NGN إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1743 krw

1.00000 NGN = 1.74334 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 23:42 UTC
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NGN إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.43671.662380.964718.3599
1GBP1.1531411.2292102.181.656651.916881.1124321.1708
1USD0.93810.813537183.1271.347751.559450.90517.2232
1INR0.0112850.009786680.012029810.01621310.01875990.0108870.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / وون كوريا الجنوبية
1 NGN1.74334 KRW
5 NGN8.71670 KRW
10 NGN17.43340 KRW
20 NGN34.86680 KRW
50 NGN87.16700 KRW
100 NGN174.33400 KRW
250 NGN435.83500 KRW
500 NGN871.67000 KRW
1000 NGN1743.34000 KRW
2000 NGN3486.68000 KRW
5000 NGN8716.70000 KRW
10000 NGN17433.40000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / النيرة النيجيرية
1 KRW0.57361 NGN
5 KRW2.86806 NGN
10 KRW5.73611 NGN
20 KRW11.47222 NGN
50 KRW28.68055 NGN
100 KRW57.36110 NGN
250 KRW143.40275 NGN
500 KRW286.80550 NGN
1000 KRW573.61100 NGN
2000 KRW1147.22200 NGN
5000 KRW2868.05500 NGN
10000 KRW5736.11000 NGN