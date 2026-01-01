5,000 وون كوري جنوبي إلى نيراس نيجيري

حوّل KRW إلى NGN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 1.001 NGN

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى NGN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى NGN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى NGN اليوم

KRWNGN
1000 KRW1,000.59 NGN
2000 KRW2,001.18 NGN
5000 KRW5,002.95 NGN
10000 KRW10,005.90 NGN
20000 KRW20,011.80 NGN
30000 KRW30,017.70 NGN
40000 KRW40,023.60 NGN
50000 KRW50,029.50 NGN
60000 KRW60,035.40 NGN
45000000 KRW45,026,550.00 NGN
75000000 KRW75,044,250 NGN
78000000 KRW78,046,020 NGN
100000000 KRW100,059,000.00 NGN
330000000 KRW330,194,700.00 NGN
500000000 KRW500,295,000.00 NGN
1800000000 KRW1,801,062,000.00 NGN
1900000000 KRW1,901,121,000.00 NGN
10000000000 KRW10,005,900,000 NGN
15200000000 KRW15,208,968,000.00 NGN
36100000000 KRW36,121,299,000 NGN
45600000000 KRW45,626,904,000.00 NGN
NGNKRW
1 NGN1 KRW
5 NGN5 KRW
10 NGN10 KRW
20 NGN20 KRW
50 NGN50 KRW
100 NGN100 KRW
250 NGN250 KRW
500 NGN500 KRW
1000 NGN999 KRW
2000 NGN1,999 KRW
5000 NGN4,997 KRW
10000 NGN9,994 KRW

الأسئلة الشائعة