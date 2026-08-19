دولار هونغ كونغ إلى وون كوري جنوبي

حوّل HKD إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 HKD = 178.4 KRW
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HKD إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HKD إلى KRW اليوم

HKDKRW
100 HKD17,842 KRW
200 HKD35,683 KRW
300 HKD53,525 KRW
500 HKD89,209 KRW
1000 HKD178,417 KRW
2000 HKD356,834 KRW
2500 HKD446,043 KRW
3000 HKD535,251 KRW
4000 HKD713,668 KRW
5000 HKD892,085 KRW
10000 HKD1,784,170 KRW
20000 HKD3,568,340 KRW
KRWHKD
1000 KRW5.60 HKD
2000 KRW11.21 HKD
5000 KRW28.02 HKD
10000 KRW56.05 HKD
20000 KRW112.10 HKD
30000 KRW168.15 HKD
40000 KRW224.19 HKD
50000 KRW280.24 HKD
60000 KRW336.29 HKD
45000000 KRW252,218.25 HKD
75000000 KRW420,363.75 HKD
78000000 KRW437,178.30 HKD
100000000 KRW560,485 HKD
330000000 KRW1,849,600.50 HKD
500000000 KRW2,802,425 HKD
1800000000 KRW10,088,730 HKD
1900000000 KRW10,649,215 HKD
10000000000 KRW56,048,500 HKD
15200000000 KRW85,193,720 HKD
36100000000 KRW202,335,085 HKD
45600000000 KRW255,581,160 HKD

الأسئلة الشائعة