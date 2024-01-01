Nijerya nairasından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile NGN → KRW çevirin

1.000 ngn
877 krw

1.00000 NGN = 0.87713 KRW

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856331.0776589.45761.454341.652960.947818.3939
1 GBP1.1677711.2584104.4621.698271.930211.1068221.479
1 USD0.927950.79466183.01171.349551.533860.8795517.0685
1 INR0.01117850.009572870.012046510.01625730.01847760.01059550.205616

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Güney Kore Wonu
1 NGN0.87713 KRW
5 NGN4.38566 KRW
10 NGN8.77132 KRW
20 NGN17.54264 KRW
50 NGN43.85660 KRW
100 NGN87.71320 KRW
250 NGN219.28300 KRW
500 NGN438.56600 KRW
1000 NGN877.13200 KRW
2000 NGN1754.26400 KRW
5000 NGN4385.66000 KRW
10000 NGN8771.32000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Nijerya Nairası
1 KRW1.14008 NGN
5 KRW5.70040 NGN
10 KRW11.40080 NGN
20 KRW22.80160 NGN
50 KRW57.00400 NGN
100 KRW114.00800 NGN
250 KRW285.02000 NGN
500 KRW570.04000 NGN
1000 KRW1140.08000 NGN
2000 KRW2280.16000 NGN
5000 KRW5700.40000 NGN
10000 KRW11400.80000 NGN