نيراس نيجيري إلى فلورن أروبي

تحويل NGN إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
2.36 awg

1.00000 NGN = 0.00236 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 23:35 UTC
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NGN إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3621
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1721
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2236
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Aruban Florin
1 NGN0.00236 AWG
5 NGN0.01178 AWG
10 NGN0.02355 AWG
20 NGN0.04711 AWG
50 NGN0.11777 AWG
100 NGN0.23555 AWG
250 NGN0.58887 AWG
500 NGN1.17774 AWG
1000 NGN2.35548 AWG
2000 NGN4.71096 AWG
5000 NGN11.77740 AWG
10000 NGN23.55480 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / النيرة النيجيرية
1 AWG424.54100 NGN
5 AWG2122.70500 NGN
10 AWG4245.41000 NGN
20 AWG8490.82000 NGN
50 AWG21227.05000 NGN
100 AWG42454.10000 NGN
250 AWG106135.25000 NGN
500 AWG212270.50000 NGN
1000 AWG424541.00000 NGN
2000 AWG849082.00000 NGN
5000 AWG2122705.00000 NGN
10000 AWG4245410.00000 NGN