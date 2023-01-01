دولار أمريكي إلى فلورن أروبي

تحويل USD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٨١٠ awg

1.00000 USD = 1.81000 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 1:13 UTC
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USD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433571.655950.9573518.2093
1GBP1.1578111.231102.0811.659821.91731.1084321.0832
1USD0.940550.812348182.9251.348351.557510.9004517.1269
1INR0.01134230.009796170.012059110.01625990.01878220.01085860.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Aruban Florin
1 USD1.81000 AWG
5 USD9.05000 AWG
10 USD18.10000 AWG
20 USD36.20000 AWG
50 USD90.50000 AWG
100 USD181.00000 AWG
250 USD452.50000 AWG
500 USD905.00000 AWG
1000 USD1810.00000 AWG
2000 USD3620.00000 AWG
5000 USD9050.00000 AWG
10000 USD18100.00000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / دولار أمريكي
1 AWG0.55249 USD
5 AWG2.76243 USD
10 AWG5.52486 USD
20 AWG11.04972 USD
50 AWG27.62430 USD
100 AWG55.24860 USD
250 AWG138.12150 USD
500 AWG276.24300 USD
1000 AWG552.48600 USD
2000 AWG1104.97200 USD
5000 AWG2762.43000 USD
10000 AWG5524.86000 USD