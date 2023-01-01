روبية هندية إلى فلورن أروبي

تحويل INR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٢١٨٫٢٧ awg

1.00000 INR = 0.02183 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 0:57 UTC
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INR إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654760.9572518.2122
1GBP1.1582111.23135102.111.660351.916651.108721.0945
1USD0.940650.812117182.9251.34841.556540.9004517.1312
1INR0.01134330.009793390.012059110.01626050.01877050.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Aruban Florin
1 INR0.02183 AWG
5 INR0.10913 AWG
10 INR0.21827 AWG
20 INR0.43654 AWG
50 INR1.09135 AWG
100 INR2.18270 AWG
250 INR5.45675 AWG
500 INR10.91350 AWG
1000 INR21.82700 AWG
2000 INR43.65400 AWG
5000 INR109.13500 AWG
10000 INR218.27000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / الروبية الهندية
1 AWG45.81490 INR
5 AWG229.07450 INR
10 AWG458.14900 INR
20 AWG916.29800 INR
50 AWG2290.74500 INR
100 AWG4581.49000 INR
250 AWG11453.72500 INR
500 AWG22907.45000 INR
1000 AWG45814.90000 INR
2000 AWG91629.80000 INR
5000 AWG229074.50000 INR
10000 AWG458149.00000 INR