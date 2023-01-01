ريال برازيلي إلى فلورن أروبي

تحويل BRL إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣٧٠٫٨٩ awg

1.00000 BRL = 0.37089 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 6:8 UTC
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BRL إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.42331.434981.65970.957218.2175
1GBP1.1580111.23175102.3931.661691.921911.1084521.0956
1USD0.94010.811853183.1281.349051.560310.899917.1265
1INR0.01130920.00976630.012029610.01622860.01876990.01082550.206026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Aruban Florin
1 BRL0.37089 AWG
5 BRL1.85443 AWG
10 BRL3.70886 AWG
20 BRL7.41772 AWG
50 BRL18.54430 AWG
100 BRL37.08860 AWG
250 BRL92.72150 AWG
500 BRL185.44300 AWG
1000 BRL370.88600 AWG
2000 BRL741.77200 AWG
5000 BRL1854.43000 AWG
10000 BRL3708.86000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / الريال البرازيلي
1 AWG2.69624 BRL
5 AWG13.48120 BRL
10 AWG26.96240 BRL
20 AWG53.92480 BRL
50 AWG134.81200 BRL
100 AWG269.62400 BRL
250 AWG674.06000 BRL
500 AWG1348.12000 BRL
1000 AWG2696.24000 BRL
2000 AWG5392.48000 BRL
5000 AWG13481.20000 BRL
10000 AWG26962.40000 BRL