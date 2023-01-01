5 ريال برازيلي إلى فلورن أروبي

تحويل BRL إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
١٫٨٣ awg

1.00000 BRL = 0.36582 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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BRL إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.077789.12281.464861.668270.9539518.3801
1GBP1.1688411.25965104.171.712181.949921.1150121.4832
1USD0.92790.793871182.69721.359251.547990.8851517.0549
1INR0.01122050.009599740.012092310.01643650.01871870.01070350.206233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Aruban Florin
1 BRL0.36582 AWG
5 BRL1.82910 AWG
10 BRL3.65819 AWG
20 BRL7.31638 AWG
50 BRL18.29095 AWG
100 BRL36.58190 AWG
250 BRL91.45475 AWG
500 BRL182.90950 AWG
1000 BRL365.81900 AWG
2000 BRL731.63800 AWG
5000 BRL1829.09500 AWG
10000 BRL3658.19000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / الريال البرازيلي
1 AWG2.73359 BRL
5 AWG13.66795 BRL
10 AWG27.33590 BRL
20 AWG54.67180 BRL
50 AWG136.67950 BRL
100 AWG273.35900 BRL
250 AWG683.39750 BRL
500 AWG1366.79500 BRL
1000 AWG2733.59000 BRL
2000 AWG5467.18000 BRL
5000 AWG13667.95000 BRL
10000 AWG27335.90000 BRL