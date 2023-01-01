فرنك سويسري إلى فلورن أروبي

تحويل CHF إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
2011.67 awg

1.00000 CHF = 2.01167 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:7 UTC
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CHF إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.064188.24051.434351.656570.957418.2209
1GBP1.1582811.2324102.1971.661211.918581.1089421.1028
1USD0.939850.811425182.9251.347951.556780.8997517.1233
1INR0.01133270.009785050.012059110.0162550.01877340.01085020.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Aruban Florin
1 CHF2.01167 AWG
5 CHF10.05835 AWG
10 CHF20.11670 AWG
20 CHF40.23340 AWG
50 CHF100.58350 AWG
100 CHF201.16700 AWG
250 CHF502.91750 AWG
500 CHF1005.83500 AWG
1000 CHF2011.67000 AWG
2000 CHF4023.34000 AWG
5000 CHF10058.35000 AWG
10000 CHF20116.70000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / الفرنك السويسري
1 AWG0.49710 CHF
5 AWG2.48550 CHF
10 AWG4.97099 CHF
20 AWG9.94198 CHF
50 AWG24.85495 CHF
100 AWG49.70990 CHF
250 AWG124.27475 CHF
500 AWG248.54950 CHF
1000 AWG497.09900 CHF
2000 AWG994.19800 CHF
5000 AWG2485.49500 CHF
10000 AWG4970.99000 CHF