دولار أسترالي إلى فلورن أروبي

تحويل AUD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬١٦٥٫١٠ awg

1.00000 AUD = 1.16510 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Aruban Florin
1 AUD1.16510 AWG
5 AUD5.82550 AWG
10 AUD11.65100 AWG
20 AUD23.30200 AWG
50 AUD58.25500 AWG
100 AUD116.51000 AWG
250 AUD291.27500 AWG
500 AUD582.55000 AWG
1000 AUD1165.10000 AWG
2000 AUD2330.20000 AWG
5000 AUD5825.50000 AWG
10000 AUD11651.00000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / دولار أسترالي
1 AWG0.85830 AUD
5 AWG4.29149 AUD
10 AWG8.58298 AUD
20 AWG17.16596 AUD
50 AWG42.91490 AUD
100 AWG85.82980 AUD
250 AWG214.57450 AUD
500 AWG429.14900 AUD
1000 AWG858.29800 AUD
2000 AWG1716.59600 AUD
5000 AWG4291.49000 AUD
10000 AWG8582.98000 AUD