Австралийские доллары в арубанские флорины

Сконвертируйте AUD в AWG по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ƒ1,177 AWG

Среднерыночный курс в 19:09
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График изменения обменного курса AUD к AWG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AWG
1 AUD в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,20841,2384
Низкий1,17421,1742
В среднем1,18951,2025
Изменение-2.14%0.01%
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Соотношение 1 AUD к AWG

За последние 30 дней максимальный курс AUD к AWG составил 1,2084, а минимальный — 1,1742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1895. Изменение курса AUD к AWG в процентном соотношении составило -2.14.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к AWG составил 1,2384, а минимальный — 1,1742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2025. Изменение курса AUD к AWG в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9271,2052,167197,1431,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36911,798163,561,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Арубанский флорин
1 AUD1,17675 AWG
5 AUD5,88375 AWG
10 AUD11,76750 AWG
20 AUD23,53500 AWG
50 AUD58,83750 AWG
100 AUD117,67500 AWG
250 AUD294,18750 AWG
500 AUD588,37500 AWG
1000 AUD1 176,75000 AWG
2000 AUD2 353,50000 AWG
5000 AUD5 883,75000 AWG
10000 AUD11 767,50000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Австралийский доллар
1 AWG0,84980 AUD
5 AWG4,24901 AUD
10 AWG8,49801 AUD
20 AWG16,99602 AUD
50 AWG42,49005 AUD
100 AWG84,98010 AUD
250 AWG212,45025 AUD
500 AWG424,90050 AUD
1000 AWG849,80100 AUD
2000 AWG1 699,60200 AUD
5000 AWG4 249,00500 AUD
10000 AWG8 498,01000 AUD