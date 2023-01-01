Румынские леи в арубанские флорины

Сконвертируйте RON в AWG по реальному обменному курсу

1000 ron
391.33 awg

1.00000 RON = 0.39133 AWG

Среднерыночный курс в 5:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RON к AWG

1 мин. назад 1 RON → 0 AWG
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.0753589.1391.457481.677090.9582518.5337
1GBP1.1621211.24965103.5871.693711.948921.113621.5377
1USD0.929950.800224182.8931.355351.559580.891117.235
1INR0.01121840.00965370.012063710.01635060.01881430.010750.207919

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Арубанский флорин
1 RON0.39133 AWG
5 RON1.95667 AWG
10 RON3.91334 AWG
20 RON7.82668 AWG
50 RON19.56670 AWG
100 RON39.13340 AWG
250 RON97.83350 AWG
500 RON195.66700 AWG
1000 RON391.33400 AWG
2000 RON782.66800 AWG
5000 RON1956.67000 AWG
10000 RON3913.34000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Румынский лей
1 AWG2.55536 RON
5 AWG12.77680 RON
10 AWG25.55360 RON
20 AWG51.10720 RON
50 AWG127.76800 RON
100 AWG255.53600 RON
250 AWG638.84000 RON
500 AWG1277.68000 RON
1000 AWG2555.36000 RON
2000 AWG5110.72000 RON
5000 AWG12776.80000 RON
10000 AWG25553.60000 RON