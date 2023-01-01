روبية إندونيسية إلى فلورن أروبي

تحويل IDR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
117.72 awg

1.00000 IDR = 0.00012 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 14:37 UTC
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IDR إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.067288.71141.439121.661530.9632518.3212
1GBP1.1518111.2292102.1781.657581.913751.1094821.1023
1USD0.937050.813537183.12541.34851.55690.902617.1675
1INR0.01127250.009786870.0120310.01622250.01872960.01085830.206525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Aruban Florin
1 IDR0.00012 AWG
5 IDR0.00059 AWG
10 IDR0.00118 AWG
20 IDR0.00235 AWG
50 IDR0.00589 AWG
100 IDR0.01177 AWG
250 IDR0.02943 AWG
500 IDR0.05886 AWG
1000 IDR0.11772 AWG
2000 IDR0.23545 AWG
5000 IDR0.58862 AWG
10000 IDR1.17724 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / الروبية الإندونيسية
1 AWG8494.48000 IDR
5 AWG42472.40000 IDR
10 AWG84944.80000 IDR
20 AWG169889.60000 IDR
50 AWG424724.00000 IDR
100 AWG849448.00000 IDR
250 AWG2123620.00000 IDR
500 AWG4247240.00000 IDR
1000 AWG8494480.00000 IDR
2000 AWG16988960.00000 IDR
5000 AWG42472400.00000 IDR
10000 AWG84944800.00000 IDR