فورنت مجري إلى فلورن أروبي

تحويل HUF إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٤٩٫٧٧ awg

1.00000 HUF = 0.00498 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 14:22 UTC
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HUF إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.65391.43941.661470.964218.3348
1GBP1.152811.22945102.1991.659331.915331.1115321.1362
1USD0.937650.813372183.1261.349651.557880.904117.1916
1INR0.01127980.009784810.012029910.01623620.01874110.01087630.206814

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Aruban Florin
2000 HUF9.95460 AWG
5000 HUF24.88650 AWG
10000 HUF49.77300 AWG
15000 HUF74.65950 AWG
20000 HUF99.54600 AWG
30000 HUF149.31900 AWG
40000 HUF199.09200 AWG
50000 HUF248.86500 AWG
60000 HUF298.63800 AWG
100000 HUF497.73000 AWG
150000 HUF746.59500 AWG
200000 HUF995.46000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Hungarian Forint
1 AWG200.91200 HUF
5 AWG1004.56000 HUF
10 AWG2009.12000 HUF
20 AWG4018.24000 HUF
50 AWG10045.60000 HUF
100 AWG20091.20000 HUF
250 AWG50228.00000 HUF
500 AWG100456.00000 HUF
1000 AWG200912.00000 HUF
2000 AWG401824.00000 HUF
5000 AWG1004560.00000 HUF
10000 AWG2009120.00000 HUF