ليرة تركية إلى فلورن أروبي

تحويل TRY إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
52.06 awg

TL1.000 TRY = ƒ0.05206 AWG

Mid-market exchange rate at 01:29
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TRY إلى AWG مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AWG

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.699
1 EUR1.11810.843311.89493.8021.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.891111.2441.7824.86864.541
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Aruban Florin
1 TRY٠٫٠٥٢٠٦ AWG
5 TRY٠٫٢٦٠٢٨ AWG
10 TRY٠٫٥٢٠٥٥ AWG
20 TRY١٫٠٤١١٠ AWG
50 TRY٢٫٦٠٢٧٦ AWG
100 TRY٥٫٢٠٥٥٢ AWG
250 TRY١٣٫٠١٣٨٠ AWG
500 TRY٢٦٫٠٢٧٦٠ AWG
1000 TRY٥٢٫٠٥٥٢٠ AWG
2000 TRY١٠٤٫١١٠٤٠ AWG
5000 TRY٢٦٠٫٢٧٦٠٠ AWG
10000 TRY٥٢٠٫٥٥٢٠٠ AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / ليرة تركية
1 AWG١٩٫٢١٠٤٠ TRY
5 AWG٩٦٫٠٥٢٠٠ TRY
10 AWG١٩٢٫١٠٤٠٠ TRY
20 AWG٣٨٤٫٢٠٨٠٠ TRY
50 AWG٩٦٠٫٥٢٠٠٠ TRY
100 AWG١٬٩٢١٫٠٤٠٠٠ TRY
250 AWG٤٬٨٠٢٫٦٠٠٠٠ TRY
500 AWG٩٬٦٠٥٫٢٠٠٠٠ TRY
1000 AWG١٩٬٢١٠٫٤٠٠٠٠ TRY
2000 AWG٣٨٬٤٢٠٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 AWG٩٦٬٠٥٢٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 AWG١٩٢٬١٠٤٫٠٠٠٠٠ TRY