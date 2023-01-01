شيكل إسرائيلي جديد إلى فلورن أروبي

تحويل ILS إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٧٤٫٦٣ awg

1.00000 ILS = 0.47463 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 14:52 UTC
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ILS إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Aruban Florin
1 ILS0.47463 AWG
5 ILS2.37315 AWG
10 ILS4.74630 AWG
20 ILS9.49260 AWG
50 ILS23.73150 AWG
100 ILS47.46300 AWG
250 ILS118.65750 AWG
500 ILS237.31500 AWG
1000 ILS474.63000 AWG
2000 ILS949.26000 AWG
5000 ILS2373.15000 AWG
10000 ILS4746.30000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Israeli New Sheqel
1 AWG2.10691 ILS
5 AWG10.53455 ILS
10 AWG21.06910 ILS
20 AWG42.13820 ILS
50 AWG105.34550 ILS
100 AWG210.69100 ILS
250 AWG526.72750 ILS
500 AWG1053.45500 ILS
1000 AWG2106.91000 ILS
2000 AWG4213.82000 ILS
5000 AWG10534.55000 ILS
10000 AWG21069.10000 ILS