Yeni İsrail şekelinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile ILS → AWG çevirin

1.000 ils
489,63 awg

1.00000 ILS = 0.48963 AWG

06:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06691.453261.653620.94958518.3369
1 GBP1.1713511.25675104.3241.702211.936891.112321.4781
1 USD0.932050.795703183.01121.354451.541190.8850517.0902
1 INR0.01122750.009585490.012046610.01631650.0185660.01066180.205878

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Yeni İsrail şekelinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Aruba Florini
1 ILS0.48963 AWG
5 ILS2.44813 AWG
10 ILS4.89626 AWG
20 ILS9.79252 AWG
50 ILS24.48130 AWG
100 ILS48.96260 AWG
250 ILS122.40650 AWG
500 ILS244.81300 AWG
1000 ILS489.62600 AWG
2000 ILS979.25200 AWG
5000 ILS2448.13000 AWG
10000 ILS4896.26000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Yeni İsrail Şekeli
1 AWG2.04237 ILS
5 AWG10.21185 ILS
10 AWG20.42370 ILS
20 AWG40.84740 ILS
50 AWG102.11850 ILS
100 AWG204.23700 ILS
250 AWG510.59250 ILS
500 AWG1021.18500 ILS
1000 AWG2042.37000 ILS
2000 AWG4084.74000 ILS
5000 AWG10211.85000 ILS
10000 AWG20423.70000 ILS