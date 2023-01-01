100 Aruba florininden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile AWG → ILS çevirin

100 awg
211,87 ils

1.00000 AWG = 2.11867 ILS

19:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AWG → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 ILS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.056387.84721.425421.644430.966918.541
1GBP1.1548711.21985101.4491.646131.899041.1166421.4118
1USD0.94670.819773183.1651.349451.556780.9154517.5528
1INR0.01138340.009857190.012024310.01622620.01871920.01100760.21106

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Yeni İsrail Şekeli
1 AWG2.11867 ILS
5 AWG10.59335 ILS
10 AWG21.18670 ILS
20 AWG42.37340 ILS
50 AWG105.93350 ILS
100 AWG211.86700 ILS
250 AWG529.66750 ILS
500 AWG1059.33500 ILS
1000 AWG2118.67000 ILS
2000 AWG4237.34000 ILS
5000 AWG10593.35000 ILS
10000 AWG21186.70000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Aruba Florini
1 ILS0.47199 AWG
5 ILS2.35996 AWG
10 ILS4.71993 AWG
20 ILS9.43986 AWG
50 ILS23.59965 AWG
100 ILS47.19930 AWG
250 ILS117.99825 AWG
500 ILS235.99650 AWG
1000 ILS471.99300 AWG
2000 ILS943.98600 AWG
5000 ILS2359.96500 AWG
10000 ILS4719.93000 AWG