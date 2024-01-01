Yeni Zelanda dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile NZD → AWG çevirin

1.000 nzd
1.094,50 awg

1.00000 NZD = 1.09450 AWG

15:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.534330.7945340.9291583.02171.349850.88035150.025
1 AUD0.6517510.5178370.60557554.10940.8797650.57376897.7788
1 GBP1.25861.9311111.1694104.4911.698921.10794188.821
1 EUR1.076251.651320.85514189.35211.452780.947445161.47

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Aruba Florini
1 NZD1.09450 AWG
5 NZD5.47250 AWG
10 NZD10.94500 AWG
20 NZD21.89000 AWG
50 NZD54.72500 AWG
100 NZD109.45000 AWG
250 NZD273.62500 AWG
500 NZD547.25000 AWG
1000 NZD1094.50000 AWG
2000 NZD2189.00000 AWG
5000 NZD5472.50000 AWG
10000 NZD10945.00000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Yeni Zelanda Doları
1 AWG0.91366 NZD
5 AWG4.56832 NZD
10 AWG9.13663 NZD
20 AWG18.27326 NZD
50 AWG45.68315 NZD
100 AWG91.36630 NZD
250 AWG228.41575 NZD
500 AWG456.83150 NZD
1000 AWG913.66300 NZD
2000 AWG1827.32600 NZD
5000 AWG4568.31500 NZD
10000 AWG9136.63000 NZD