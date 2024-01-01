5 ليرة تركية إلى فلورن أروبي

تحويل TRY إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

5 try
0.28 awg

1.000 TRY = 0.05586 AWG

Mid-market exchange rate at 12:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٢٢١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٥١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٧٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٤١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٨٠٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Aruban Florin
1 TRY٠٫٠٥٥٨٦ AWG
5 TRY٠٫٢٧٩٣٠ AWG
10 TRY٠٫٥٥٨٦١ AWG
20 TRY١٫١١٧٢٢ AWG
50 TRY٢٫٧٩٣٠٤ AWG
100 TRY٥٫٥٨٦٠٩ AWG
250 TRY١٣٫٩٦٥٢٣ AWG
500 TRY٢٧٫٩٣٠٤٥ AWG
1000 TRY٥٥٫٨٦٠٩٠ AWG
2000 TRY١١١٫٧٢١٨٠ AWG
5000 TRY٢٧٩٫٣٠٤٥٠ AWG
10000 TRY٥٥٨٫٦٠٩٠٠ AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / ليرة تركية
1 AWG١٧٫٩٠١٦٠ TRY
5 AWG٨٩٫٥٠٨٠٠ TRY
10 AWG١٧٩٫٠١٦٠٠ TRY
20 AWG٣٥٨٫٠٣٢٠٠ TRY
50 AWG٨٩٥٫٠٨٠٠٠ TRY
100 AWG١٬٧٩٠٫١٦٠٠٠ TRY
250 AWG٤٬٤٧٥٫٤٠٠٠٠ TRY
500 AWG٨٬٩٥٠٫٨٠٠٠٠ TRY
1000 AWG١٧٬٩٠١٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 AWG٣٥٬٨٠٣٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 AWG٨٩٬٥٠٨٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 AWG١٧٩٬٠١٦٫٠٠٠٠٠ TRY