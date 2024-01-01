10 آلاف نيراس نيجيري إلى فلورن أروبي

تحويل NGN إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

10,000 ngn
11.17 awg

1.00000 NGN = 0.00112 AWG

Mid-market exchange rate at 03:57
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562151.0844589.87161.470351.662370.9572318.447
1 GBP1.1679311.26655104.9631.717251.941521.1179821.5446
1 USD0.922150.789546182.8731.355851.532920.8826517.0105
1 INR0.0111270.009527190.012066710.01636060.01849720.01065060.20526

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Aruban Florin
1 NGN0.00112 AWG
5 NGN0.00559 AWG
10 NGN0.01117 AWG
20 NGN0.02235 AWG
50 NGN0.05586 AWG
100 NGN0.11173 AWG
250 NGN0.27932 AWG
500 NGN0.55864 AWG
1000 NGN1.11729 AWG
2000 NGN2.23458 AWG
5000 NGN5.58645 AWG
10000 NGN11.17290 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / النيرة النيجيرية
1 AWG895.02200 NGN
5 AWG4475.11000 NGN
10 AWG8950.22000 NGN
20 AWG17900.44000 NGN
50 AWG44751.10000 NGN
100 AWG89502.20000 NGN
250 AWG223755.50000 NGN
500 AWG447511.00000 NGN
1000 AWG895022.00000 NGN
2000 AWG1790044.00000 NGN
5000 AWG4475110.00000 NGN
10000 AWG8950220.00000 NGN