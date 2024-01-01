Nijerya nairasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile NGN → AWG çevirin

1.000 ngn
1,18 awg

1.00000 NGN = 0.00118 AWG

14:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.94990.794407134.34130.896817.076183.0164
1 EUR1.07765160.29440.85612144.77333.295918.402189.4626
1 PHP0.01787310.016585310.01419852.401090.5522230.3052031.48376
1 GBP1.25881.1680670.42971169.10838.892921.4954104.501

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Nijerya nairasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Aruba Florini
1 NGN0.00118 AWG
5 NGN0.00590 AWG
10 NGN0.01180 AWG
20 NGN0.02360 AWG
50 NGN0.05901 AWG
100 NGN0.11801 AWG
250 NGN0.29503 AWG
500 NGN0.59005 AWG
1000 NGN1.18011 AWG
2000 NGN2.36022 AWG
5000 NGN5.90055 AWG
10000 NGN11.80110 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Nijerya Nairası
1 AWG847.38000 NGN
5 AWG4236.90000 NGN
10 AWG8473.80000 NGN
20 AWG16947.60000 NGN
50 AWG42369.00000 NGN
100 AWG84738.00000 NGN
250 AWG211845.00000 NGN
500 AWG423690.00000 NGN
1000 AWG847380.00000 NGN
2000 AWG1694760.00000 NGN
5000 AWG4236900.00000 NGN
10000 AWG8473800.00000 NGN