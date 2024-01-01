1 نيراس نيجيري إلى فلورن أروبي

تحويل NGN إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.00 awg

1.00000 NGN = 0.00111 AWG

Mid-market exchange rate at 03:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856221.0844589.87361.470351.662370.9572318.447
1 GBP1.1679211.26655104.9651.717251.941521.1179721.5446
1 USD0.922150.789546182.87481.355851.532920.8826517.0105
1 INR0.01112670.009526980.012066410.01636020.01849680.01065040.205255

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Aruban Florin
1 NGN0.00111 AWG
5 NGN0.00557 AWG
10 NGN0.01115 AWG
20 NGN0.02229 AWG
50 NGN0.05573 AWG
100 NGN0.11147 AWG
250 NGN0.27868 AWG
500 NGN0.55735 AWG
1000 NGN1.11470 AWG
2000 NGN2.22940 AWG
5000 NGN5.57350 AWG
10000 NGN11.14700 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / النيرة النيجيرية
1 AWG897.10600 NGN
5 AWG4485.53000 NGN
10 AWG8971.06000 NGN
20 AWG17942.12000 NGN
50 AWG44855.30000 NGN
100 AWG89710.60000 NGN
250 AWG224276.50000 NGN
500 AWG448553.00000 NGN
1000 AWG897106.00000 NGN
2000 AWG1794212.00000 NGN
5000 AWG4485530.00000 NGN
10000 AWG8971060.00000 NGN