نيراس نيجيري إلى دونغ فيتنامي
تحويل NGN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Vietnamese Dong
|1 NGN
|31.65450 VND
|5 NGN
|158.27250 VND
|10 NGN
|316.54500 VND
|20 NGN
|633.09000 VND
|50 NGN
|1582.72500 VND
|100 NGN
|3165.45000 VND
|250 NGN
|7913.62500 VND
|500 NGN
|15827.25000 VND
|1000 NGN
|31654.50000 VND
|2000 NGN
|63309.00000 VND
|5000 NGN
|158272.50000 VND
|10000 NGN
|316545.00000 VND