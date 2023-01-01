نيراس نيجيري إلى دونغ فيتنامي

تحويل NGN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٣١٬٦٥٥ vnd

1.00000 NGN = 31.65450 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Vietnamese Dong
1 NGN31.65450 VND
5 NGN158.27250 VND
10 NGN316.54500 VND
20 NGN633.09000 VND
50 NGN1582.72500 VND
100 NGN3165.45000 VND
250 NGN7913.62500 VND
500 NGN15827.25000 VND
1000 NGN31654.50000 VND
2000 NGN63309.00000 VND
5000 NGN158272.50000 VND
10000 NGN316545.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / النيرة النيجيرية
1 VND0.03159 NGN
5 VND0.15796 NGN
10 VND0.31591 NGN
20 VND0.63182 NGN
50 VND1.57955 NGN
100 VND3.15911 NGN
250 VND7.89777 NGN
500 VND15.79555 NGN
1000 VND31.59110 NGN
2000 VND63.18220 NGN
5000 VND157.95550 NGN
10000 VND315.91100 NGN