ألف نيراس نيجيري إلى دونغ فيتنامي

تحويل NGN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
15,851 vnd

₦1.000 NGN = ₫15.85 VND

Mid-market exchange rate at 00:53
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NGN إلى VND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4210.763134.02348.77919.4983.93
1 EUR1.112162.7430.849149.0454.24521.67493.335
1 PHP0.0180.01610.0142.3750.8650.3451.488
1 GBP1.311.17873.9061175.55763.89625.53109.94

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Vietnamese Dong
1 NGN١٥٫٨٥١١٠ VND
5 NGN٧٩٫٢٥٥٥٠ VND
10 NGN١٥٨٫٥١١٠٠ VND
20 NGN٣١٧٫٠٢٢٠٠ VND
50 NGN٧٩٢٫٥٥٥٠٠ VND
100 NGN١٬٥٨٥٫١١٠٠٠ VND
250 NGN٣٬٩٦٢٫٧٧٥٠٠ VND
500 NGN٧٬٩٢٥٫٥٥٠٠٠ VND
1000 NGN١٥٬٨٥١٫١٠٠٠٠ VND
2000 NGN٣١٬٧٠٢٫٢٠٠٠٠ VND
5000 NGN٧٩٬٢٥٥٫٥٠٠٠٠ VND
10000 NGN١٥٨٬٥١١٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / النيرة النيجيرية
1000 VND٦٣٫٠٨٧٠٠ NGN
2000 VND١٢٦٫١٧٤٠٠ NGN
5000 VND٣١٥٫٤٣٥٠٠ NGN
10000 VND٦٣٠٫٨٧٠٠٠ NGN
20000 VND١٬٢٦١٫٧٤٠٠٠ NGN
50000 VND٣٬١٥٤٫٣٥٠٠٠ NGN
100000 VND٦٬٣٠٨٫٧٠٠٠٠ NGN
200000 VND١٢٬٦١٧٫٤٠٠٠٠ NGN
500000 VND٣١٬٥٤٣٫٥٠٠٠٠ NGN
1000000 VND٦٣٬٠٨٧٫٠٠٠٠٠ NGN
2000000 VND١٢٦٬١٧٤٫٠٠٠٠٠ NGN
5000000 VND٣١٥٬٤٣٥٫٠٠٠٠٠ NGN