نيراس نيجيري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل NGN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
142.83 bdt

1.00000 NGN = 0.14283 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 23:35 UTC
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NGN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3621
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1721
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2236
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bangladeshi Taka
1 NGN0.14283 BDT
5 NGN0.71413 BDT
10 NGN1.42826 BDT
20 NGN2.85652 BDT
50 NGN7.14130 BDT
100 NGN14.28260 BDT
250 NGN35.70650 BDT
500 NGN71.41300 BDT
1000 NGN142.82600 BDT
2000 NGN285.65200 BDT
5000 NGN714.13000 BDT
10000 NGN1428.26000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / النيرة النيجيرية
1 BDT7.00155 NGN
5 BDT35.00775 NGN
10 BDT70.01550 NGN
20 BDT140.03100 NGN
50 BDT350.07750 NGN
100 BDT700.15500 NGN
250 BDT1750.38750 NGN
500 BDT3500.77500 NGN
1000 BDT7001.55000 NGN
2000 BDT14003.10000 NGN
5000 BDT35007.75000 NGN
10000 BDT70015.50000 NGN