2,000 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CZK إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 czk
696.89 mop

Kč1.000 CZK = MOP$0.3484 MOP

Mid-market exchange rate at 21:41
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CZK إلى MOP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.154.30791.77636.6860.946
1 USD0.91510.7831,370.33.93983.94433.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.265.029107.15942.8351.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك korunas

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Macanese Pataca
1 CZK٠٫٣٤٨٤٥ MOP
5 CZK١٫٧٤٢٢٣ MOP
10 CZK٣٫٤٨٤٤٦ MOP
20 CZK٦٫٩٦٨٩٢ MOP
50 CZK١٧٫٤٢٢٣٠ MOP
100 CZK٣٤٫٨٤٤٦٠ MOP
250 CZK٨٧٫١١١٥٠ MOP
500 CZK١٧٤٫٢٢٣٠٠ MOP
1000 CZK٣٤٨٫٤٤٦٠٠ MOP
2000 CZK٦٩٦٫٨٩٢٠٠ MOP
5000 CZK١٬٧٤٢٫٢٣٠٠٠ MOP
10000 CZK٣٬٤٨٤٫٤٦٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MOP٢٫٨٦٩٨٩ CZK
5 MOP١٤٫٣٤٩٤٥ CZK
10 MOP٢٨٫٦٩٨٩٠ CZK
20 MOP٥٧٫٣٩٧٨٠ CZK
50 MOP١٤٣٫٤٩٤٥٠ CZK
100 MOP٢٨٦٫٩٨٩٠٠ CZK
250 MOP٧١٧٫٤٧٢٥٠ CZK
500 MOP١٬٤٣٤٫٩٤٥٠٠ CZK
1000 MOP٢٬٨٦٩٫٨٩٠٠٠ CZK
2000 MOP٥٬٧٣٩٫٧٨٠٠٠ CZK
5000 MOP١٤٬٣٤٩٫٤٥٠٠٠ CZK
10000 MOP٢٨٬٦٩٨٫٩٠٠٠٠ CZK